Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинской области от COVID-19 скончались ещё два пациента. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди них мужчина 46 лет и 52-летняя женщина. Кроме того, от других причин умер заразившийся ранее коронавирусом 73-летний мужчина. У него были сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

С начала пандемии от ковидной пневмонии на Южном Урале умер 121 пациент. Ещё 341 человек скончался от других заболеваний.