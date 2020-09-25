Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 47 тысяч медицинских специалистов, работающих с больными COVID-19, получили стимулирующие выплаты. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на телеканале «78».

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По его словам, выплаты продлены и за работу в сентябре. При этом глава города отметил, что пострадавшие медики получают региональные и федеральные меры поддержки.

«По результатам работы комиссий 6334 медика, заразившихся на работе, получили выплаты по 300 тысяч рублей. 22 семьи погибших медработников получили выплаты в 1 млн рублей. Пострадавшими на данный момент признаны 6835 медиков», — утончил градоначальник.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.