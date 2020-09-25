Неклиновский район, Ростовская область, , 09:50 — REGNUM Строительство детского сада на месте обнаружения останков в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области будет продолжено. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В июне и сентябре на стройплощадке нового детского сада были найдены захоронения, как предполагают специалисты, местных жителей первой половины 19 века. При этом погост не отмечен на архивной карте 1878 года, а также не выявлен в ходе современных исследований участка, который значится как зона, свободная от застройки, и соответствует всем требованиям.

«Предлагаю комиссии определить регламент, согласно которому останки будут изъяты, переданы в лабораторию, а после получения заключения экспертизы перезахоронены на действующем сельском кладбище. На данном этапе это потребует временной приостановки земляных работ, но не отразится на процессе строительства основного объекта», — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

В настоящее время строительные работы на объекте продолжаются. Предполагается, что новый детский сад, рассчитанный на 120 мест, примет дошколят в конце 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее была организована доследственная проверка после обнаружения останков человека на месте строительства детского сада в селе Самбек. Останки направлены на судебно-медицинское исследование.

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