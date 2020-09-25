Джакарта, , 09:46 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Западная Ява предпринимает ряд усилий для борьбы с потенциальным цунами на юге побережья, сообщает Detik.

Власти создадут план, призванный ответить на условия стихийных бедствий в провинции Западная Ява.

Кроме того, вдоль побережья на юге и западе Явы будет установлена система раннего предупреждения, которая подаст сигнал при возникновении аномалии в движении морской воды.

Ранее исследователь Сри Видиянторо объяснил, что высота цунами может достигать 20 метров на южном побережье провинции Западная Ява и 12 метров на юге провинции Восточная Ява.

Исследование основано на результатах обработки данных о землетрясениях, зарегистрированных станцией агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии и данных GPS.

«Сейсмический разрыв может стать источником крупных землетрясений в будущем», — пояснил исследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге острова Ява в Индонезии произошло землетрясение силой 4,7 балла.

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