Джакарта, 25 сентября 2020, 09:46 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Западная Ява предпринимает ряд усилий для борьбы с потенциальным цунами на юге побережья, сообщает Detik.
Власти создадут план, призванный ответить на условия стихийных бедствий в провинции Западная Ява.
Кроме того, вдоль побережья на юге и западе Явы будет установлена система раннего предупреждения, которая подаст сигнал при возникновении аномалии в движении морской воды.
Ранее исследователь Сри Видиянторо объяснил, что высота цунами может достигать 20 метров на южном побережье провинции Западная Ява и 12 метров на юге провинции Восточная Ява.
Исследование основано на результатах обработки данных о землетрясениях, зарегистрированных станцией агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии и данных GPS.
«Сейсмический разрыв может стать источником крупных землетрясений в будущем», — пояснил исследователь.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге острова Ява в Индонезии произошло землетрясение силой 4,7 балла.
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