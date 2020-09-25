Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле объявили поиск двух восьмиклассников — учащихся одной из школ Дзержинского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу.

14-летние М. и Л. уже состоят на учёте: они регулярно уходят вместе и даже устраивают «ночёвки» в подъездах жилых домов. 22 сентября 2020 года юноши были на уроках, но домой так и не вернулись.

На розыск подростков уже организовали дежурные наряды. Школьников видели на Вагонке. Тех, кто столкнулся с пропавшими, просят обратиться обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские нашли слабослышащую девочку, пропавшую в Нижнем Тагиле. Подросток сбежала из дома к своему возлюбленному.

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