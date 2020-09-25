Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнесс-клуба на улице Ярослава Гашека. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«Из детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнесс-клуба», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 18 сентября в этом фитнес-клубе в Купчино восемь детей 7−8 лет и подросток 15 лет получили ингаляционное отравление хлором. Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация, в том числе двоих поместили в реанимационное отделение.

По данному факту было возбуждено уголовное и административное дела. Кроме того, в результате проверки городского управления Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Позже суд постановил закрыть спортивный комплекс на 60 суток для устранения нарушений.

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