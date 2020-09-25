Джуба, , 09:48 — REGNUM Мир в Южном Судане и будущее его народа находятся под угрозой из-за глубоко укоренившейся коррупции в правительстве страны. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на доклад Комиссии ООН по правам человека в Южном Судане.

В докладе представлена мрачная перспектива для страны, «погрязшей в мошеннических схемах, направленных на обогащение политической элиты за счет миллионов обнищавших людей», которые пострадали из-за многолетних конфликтов и злоупотреблений властей.

Председатель комиссии Ясмин Соока заявила, что Южный Судан — это страна, где жизнь людей разрушается коррупцией в «колоссальных масштабах». Она добавила, что грабежи в стране — это не просто ответвления войны, а главные движущие силы конфликта.

«На одной стороне политические элиты Южного Судана борются за контроль над нефтяными и минеральными ресурсами страны, обкрадывая будущее своего народа», — сказала она. «С другой стороны, солдаты в этом конфликте из-за ресурсов имеют возможность похищать и насиловать женщин вместо своей зарплаты», — добавила она.

Соока добавила, что исследователи выявили факты «наглых хищений» со стороны высокопоставленных политиков и правительства. Она подчеркнула, что с 2016 года они незаконно присвоили 36 миллионов долларов США. По ее словам, ряд международных корпораций и транснациональных банков содействовали этим преступлениям.