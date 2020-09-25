Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Представители детских развлекательных центров 24 сентября провели акцию протеста перед зданием министерства экономики Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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Как рассказали журналистам протестующие, они требуют разрешить им работать или договориться с банками об отсрочке платежей по кредитам.

«Я могу привести в пример конкретную компанию «Миньон». Она в результате этой пандемии уже потеряла один филиал, его забрал банк. Другие детские развлекательные центры находятся в очень трудном положении», — рассказал один из организаторов протестной акции Георгий Лагидзе.

По его словам, если ситуация не изменится, то детских развлекательных центров в стране не останется.

Стоит отметить, что в Грузии в сентябре темпы распространения коронавируса выросли в несколько раз. В Аджарии, которая в этом плане является самым неблагополучным регионом, начали вводить ограничения на работу общественного транспорта. В правительстве обещают, что масштабных карантинных мер вводить не будут.

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