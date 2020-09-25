Уфа, , 09:43 — REGNUM Правила поведения в банях и саунах во время действия режима «Повышенная готовность» регламентировали в Башкирии. Соответствующий приказ государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей 24 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Согласно документу, посещать бани и сауны можно только предварительно записавшись в них. При этом необходимо соблюдать рекомендованную дистанцию. Не допускается ожидание посетителями внутри этих заведений. На входе должна проводится обязательная термометрия. Сотрудники этих организаций должны носить маски и перчатки. А посетители должны соблюдать масочный режим в зоне отдыха.

При этом посетители смогут принести в сауну только свои напитки, употреблять пищевые продукты, принесенные с собой запрещается. Сауны должны продавать напитки и еду только в упаковке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работа саун была возобновлена 1 сентября.

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