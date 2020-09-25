Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вернули ряд ограничительных мер. В частности, отменены спортивные соревнования городского и районного уровней. Об этом говорится в письме начальника управления по физической культуре и спорту Дениса Браславского, адресованного руководителям физкультурно-спортивным организаций.

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции отменены спортивные, досуговые, зрелищные, развлекательные и иные мероприятия с присутствием граждан, ограничена работа отделений по видам спорта, осуществляющих тренировочный процесс в помещениях общеобразовательных учреждений.

На всех спортивных объектах необходимо строго соблюдать санитарные требования и регулярно проводить дезинфекцию.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону ситуация с распространением коронавирусной инфекции наиболее сложная. В связи с этим главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв обратился к властям города-миллионника с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.

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