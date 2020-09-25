Воронеж, , 09:38 — REGNUM Носители коронавируса выявлены в 38 общеобразовательных учреждениях Воронежской области по данным на 24 сентября. Данные прозвучали на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 учащихся, 38 преподавателей и двух рабочих.

На данный момент на дистанционное обучение переведено четыре школы, это Курбатовская СОШ, лицей в Верхнем Мамоне, Эртильская СОШ №1, Перелешинская СОШ и 30 классов СОШ № 94 в Воронеже.

Как отметил глава регионального Роспотребнадзора Игорь Механтьев, при проведении эпидрасследований был выявлен ряд нарушений дезинфекционного режима, недостаточное количество бактерицидных облучателей, формальное проведение утреннего фильтра, не в полном объеме созданные условия для соблюдения личной гигиены дезинфекции рук.