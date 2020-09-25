Москва, , 09:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет по возможности оставаться дома, начиная с 28 сентября. Рекомендации, связанные с распространением нового коронавируса, он опубликовал 25 сентября в своём блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано без особой надобности не выходить из дома или не покидать загородный участок. Им стоит прекратить контакты с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно, и поручить покупки и оплату счетов более молодым членам семьи.

«При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе никак не ограничиваются», — уточнил Собянин.

Работающим пенсионерам стоит уйти в отпуск или перейти на удалённый режим работы, при необходимости им выдадут больничные листы.

Собянин подчеркнул, что возвращаться к жёстким ограничениям, который действовали весной, никому не хочется. Чтобы их избежать, сейчас нужна осторожность.

Читайте также: Власти Москвы с 28 сентября вводят ограничительные меры

А также: Собянин попросил глав компаний вернуть сотрудников на «удалёнку»