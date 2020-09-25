Москва, , 09:37 — REGNUM Шестеро человек пострадали и как минимум трое были задержаны в ходе акции протеста в Мадриде против ограничений, введённых властями автономного сообщества в связи со второй волной коронавируса. Об этом сообщает Europa Press.

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Отмечается, что участниками митинга стали около 300 человек. Часть из протестующих впоследствии перекрыла движение в районе парламента региона, по этой причине полиции пришлось разгонять манифестацию. Среди пострадавших — четверо полицейских.

Власти автономного сообщества Мадрид ввели с 21 сентября новый пакет ограничительных мер. Так, ограничивается въезд и выезд из 37 зон региона, где фиксируется наиболее высокий уровень распространения коронавируса. Уже 25 сентября власти могут расширить число таких зон.