Москва, , 09:35 — REGNUM В Госдуме предостерегли мэра Москвы Сергея Собянина от заморозки социально-экономической жизни граждан на фоне второй волны коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице рекомендовал с понедельника, 28 сентября, жителям города старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости.

Несмотря на всю сложность ситуации с коронавирусом, власти не должны идти по пути наименьшего сопротивления, инициируя вторую волну самоизоляции, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Нельзя снова парализовать социально-экономическую жизнь граждан», — уверен парламентарий.

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