Москва, 25 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1227 пациентов, сообщила 25 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
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Её слова распространил телеграм-канал оперативного штаба Москвы.
«Всего из столичных больниц выписаны 242 883 человека», — говорится в информации штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, возобновляющий ряд ограничений с 28 сентября.