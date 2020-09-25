Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Смертный приговор осужденного на федеральном уровне преступника-афроамериканца впервые за последние 17 лет был приведен в исполнение в США. Об этом 25 сентября сообщает агентство Associated Press (АР).

По информации журналистов агентства, осужденный за убийство пары в 1999 году Кристофер Виалве был казнен в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана).

При этом ранее адвокат казненного заявила, что на судью в ходе вынесения данного решения повлияла «расовая принадлежность ее подзащитного».

Отметим, приведенный в исполнение смертный приговор Кристофера Виалве стал седьмым в нынешнем году. В то же время, по данным газеты The Washington Post, до этого федеральные власти США в последний раз проводили казнь преступника в 2003 году.