Сеул, , 09:29 — REGNUM В Южной Корее закроют на неделю развлекательные заведения, расположенные за пределами столичного региона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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По его словам, данные меры приняты в рамках усиления мер социального дистанцирования в период праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок и с целью избежания массовых заражений.

Известно, что в столичном регионе страны развлекательные заведения, среди которых рестораны, парки развлечений и кинотеатры, продолжат свою работу, однако карантинные меры будут усилены.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 23 455.