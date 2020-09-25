Москва, , 09:27 — REGNUM Работодателям в Москве на фоне распространения коронавируса необходимо перевести на удалённую работку как можно больше сотрудников. Об этом говорится в заявлении мэра столица Сергея Собянина, опубликованном на его личном сайте.

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«Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — уточняется в обращении.

Глава города также призвал работодателей обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

Кроме того, Собянин призвал людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости из дома или покидать загородный садовый участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве поступила в гражданский оборот первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В первую очередь вакцинацию пройдёт персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсестры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому.

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