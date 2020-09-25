Москва, , 09:24 — REGNUM Московские предприятия и организации с 28 сентября должны обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников на рабочих местах. Такое поручение дал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

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Обязательно следует проводить дезинфекцию помещений, использовать средств индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в здании.

Также обязательно нужно измерять температуру работников и тестировать их на коронавирус. По мнению Собянина, реализация данных мер позволит сохранить работоспособность трудовых коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за роста числа заражения коронавирусом вводятся ограничительные меры. Соответствующий 25 сентября указ подписал мэр Сергей Собянин.

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