Новосибирск, , 09:24 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 сентября, с подозрением на коронавирус госпитализирован 21 ребёнок, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

«Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1393, — уточнил оперштаб. — В больницы районов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 496 пациентов».Всего на утро сегодня, 25 сентября, в регионе выявлено 12 782 случая заражения коронавирусом, в том числе у 751 ребенка. Всего в Новосибирской области сделан 503 641 тест на коронавирус.