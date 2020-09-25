Ханты-Мансийск, , 09:21 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 141 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 25 сентября: Сургут — 35 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 30; Нижневартовск — 19; Нефтеюганск — 12.

Всего с начала пандемии в Югре на 25 сентября зарегистрировано 21 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 781 человек, 184 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 25 сентября составляет 1,4.