Пекин, , 09:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 26 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит восемь активных случаев и ещё 18 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все активные случаи и 16 бессимптомных являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 322.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 522 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что в случае, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции во Франции ухудшится, в стране возможно повторное введение тотальных карантинных мер безопасности.