Цхинвал, , 09:24 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом после того, как была открыта граница с Россией, выявили в Южной Осетии. Об этом 24 сентября сообщила агентству «Рес» и. о. министра здравоохранения и соцзащиты Алла Чочиева.

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По словам главы ведомства, 50-летнего мужчину привезли в республиканский медицинский центр в Цхинвале из поселка Цинагар Ленингорского района. У него была высокая температура, а в ходе обследования медики выявили двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус был положительным. Пациент рассказал, что он на один день съездил в Северную Осетию.

«Мужчина находится в инфекционном отделении РММЦ, его состояние средней тяжести. Проводится работа по определению круга лиц, контактировавших с ним», — сказала Чочиева.

Напомним, Южная Осетия и Россия сняли карантинные ограничения на границе с 15 сентября. Последний раз носителя коронавируса в республике выявляли 27 июля.

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