Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе, в связи с чем продлены действующие ограничительные меры, а некоторые стационары, в частности, Александровская больница, вновь перепрофилируются на лечение больных с COVID-19. Об этом губернатор заявил в прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд».

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"К сожалению, растет число заболевающих, и их в два раза больше, чем число выздоровевших. Сейчас особенно важно соблюдать правила санитарной безопасности», — сказал Беглов.

Александровская больница перейдет в COVID-режим с понедельника, 28 сентября. А временный госпиталь, развернутый в пансионате «Заря», уже принимает коронавирусных пациентов, там развернуто 600 коек. При необходимости вновь будет расконсервирован временный госпиталь в «Ленэкспо», причем, там появится аппарат КТ и реанимационное отделение.

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Всего, по словам Александра Беглова, сейчас в городе развернуто более 3700 коек, больных с COVID-19 принимают 12 взрослых и один детский стационар.

Губернатор также напомнил, что как минимум до 11 октября в городе действует «масочный режим».

Напомним, за 23 сентября в Петербурге выявили еще 215 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 41 574 случаев за всё время пандемии. Подъем заболеваемости начался в городе с началом сентября. Скончались 2839 человек. Выздоровели 28 251 человек.

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