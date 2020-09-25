Москва, , 09:24 — REGNUM Почти 6 тыс. человек разыскивает Интерпол по запросам России, в 2020 году в международный розыск объявлены около 500 человек. Об этом начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук сообщил 25 сентября ТАСС.

«Всего в международном розыске за нашей страной числятся порядка 6 тыс. лиц», — отметил он.

Половина из тех, кто объявлен в розыск с начала этого года, подлежат аресту. Таких уведомлений, маркированных «красным углом», около 250.

Интерпол, пояснил Прокопчук, оперирует специальной базой данных, где есть сведения о всех разыскиваемых лицах.

Отметим, международные уведомления Интерпола маркируют одним из нескольких цветов. Так, красный угол (Red Notice) документа означает требование об аресте разыскиваемого и последующее решение о его выдаче той стране, которая объявила розыск.

Читайте также: Киберпреступники стали предоставлять «услуги», заявили в Интерполе