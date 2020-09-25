Ташкент, 25 сентября 2020, 09:16 — REGNUM Сотрудники таможенного комплекса «Ташкент-аэро» пресекли контрабанду золота, сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.
Таможенники обнаружили внутри утюга золотые ювелирные изделия весом 481,5 грамма. Контрабандный груз находился среди личных вещей одного из пассажиров, прибывших международным рейсом. По предварительным данным, общая стоимость украшений составила 168 млн сумов ($16,4 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли незаконный ввоз в Киргизию $180 тыс. Мужчина пытался перебросить сумку с деньгами через ограждение.
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