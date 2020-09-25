Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Расследование в отношении американского актёра Харрисона Форда, которое было начато из-за того, что он спровоцировал опасный инцидент на взлетно-посадочной полосе в аэропорту штата Калифорния, закрыло федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Об этом 25 сентября сообщает портал TMZ.

По информации источника, Форд получил предписание на прохождение специального корректирующего учебного курса, связанного с несанкционированным выездом на взлетно-посадочную полосу. После того, как актер прошел данный курс, дело в отношении него было закрыто.

Напомним, в апреле текущего года Харрисон Форд, который находился за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky, пересек единственную взлетно-посадочную полосу воздушных ворот в то время, когда другой самолет совершал приземление. В результате происшествия никто не пострадал.