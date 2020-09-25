Джакарта, , 09:13 — REGNUM На юге острова Ява в Индонезии произошло землетрясение силой 4,7 балла, сообщает Detik.

Известно, что вибрации ощущались жителями округа Пачитан, которые принялись покидать свои дома.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что эпицентр землетрясения находился в 72 км к юго-западу от округа Пачитан на глубине 24 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 потрясло округ Мамаса в индонезийской провинции Западный Сулавеси.

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