Джакарта, 25 сентября 2020, 09:13 — REGNUM На юге острова Ява в Индонезии произошло землетрясение силой 4,7 балла, сообщает Detik.
Известно, что вибрации ощущались жителями округа Пачитан, которые принялись покидать свои дома.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что эпицентр землетрясения находился в 72 км к юго-западу от округа Пачитан на глубине 24 км.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 потрясло округ Мамаса в индонезийской провинции Западный Сулавеси.
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