Новосибирск, , 09:09 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 25 сентября, за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 78 человек выздоровели, четыре человека скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 40 человек, на ИВЛ — 11 пациентов», — уточняет оперштаб региона.

Всего в регионе выявлено 12 782 случая заражения коронавирусом, в том числе у 751 ребенка, 11 688 пациентов выздоровели, умерли 432 человека.