Железноводск, Ставропольский край, , 09:09 — REGNUM На Ставрополье в рамках масштабного проекта «Кавминводский велотерренкур» будут восстановлены туристические традиции и инфраструктура начала ХХ века. Об этом заявил глава Железноводска Евгений Моисеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В брошюре «Курорт», которая датирована 1934 годом, мы нашли информацию о существовавших в то время «Домах туристов», которые сейчас стоят разрушенные на наших длинных терренкурах. Туда входили комнаты отдыха, туалет и буфет. Мы максимально воссоздадим атмосферу и облик того времени, только немного осовременим», — пояснил Моисеев.

На создание экологических велотроп правительство России планирует направить более 2 млрд рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021−2023 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уникальный туристический инфраструктурный проект «Кавминводский велотерренкур» не просто свяжет велодорожками города Кавказских Минеральных Вод, но и позволит воссоздать существовавшую в ХХ веке инфраструктуру. 32 из 75 км пройдет по территории Железноводска, где планируется создать велокольцо вокруг гор Развалка, Железная с выходом к Терконзаводу, а оттуда на Феррум-площадь, подъем к кольцевой дороге вокруг горы Бештау и спуск к поселку Иноземцево. В рамках проекта «Кавминводский велотерренкур» будет создано более 10 различных кольцевых эко-веломаршрутов, проложенных по пересеченной местности, которые будут отличаться уровнем сложности.