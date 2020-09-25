Москва, , 09:14 — REGNUM Переход киберзлоумышленников на аутсорсинг является трендом последних лет. Об этом рассказал начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук в опубликованном 25 сентября интервью ТАСС.

Он пояснил, что в киберпространстве теперь существует схема «преступление как услуга» («crime as a service»). В теневом сегменте сети регулярно появляются предложения об организации «коммерческих» DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного программного обеспечения.

«Тренд последних лет — переход преступников на аутсорсинг», — констатировал Прокопчук.

Несколько лет в Сингапуре работает Международный центр Интерпола по инновациям, который сосредоточен именно на киберпреступлениях. Российские специалисты вместе с этим центром, а также с европейскими коллегами ведут активную работу по идентификации кибермошенников и группировок хакеров. Определенные результаты уже есть, отметил он.

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