Москва, 25 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал бизнесу перевести часть своих работников в дистанционный режим. Об этом 25 сентября глава столицы написал в личном блоге.
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Собянин отметил, что бесконечно держать сотрудников на удалённой работе нельзя, поэтому летом многие вернулись на рабочие места.
«Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — написал глава столицы.
Также мэр просит обеспечить соблюдение санитарных требований на рабочих местах.