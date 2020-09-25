Чикаго, США, , 08:56 — REGNUM Многих поклонников Mortal Kombat 11 расстроили слова главы студии NetherRealm Эдварда Буна о предстоящем дополнении (DLC). Об этом 25 сентября сообщил портал Comicbook.

Он дал понять, что такой популярный персонаж как Милена не появится в одиннадцатой части игры. «Лол, Милена. Девочке нужен перерыв», — написал Бун в сообщении. Издание отмечает: ранее разработчик уже говорил о том, что эта героиня вряд ли появится в Mortal Kombat 11.

Ранее Эдвард Бун загадал геймерам загадку по поводу персонажа, который появится в будущих дополнениях Mortal Kombat 11. Фанаты предположили, что речь может идти о таких героях, как Рептилия, Рейн, Эрмак и Харли Квинн.

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