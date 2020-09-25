Нальчик, , 08:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен приговор военнослужащему К., который решил заработать на мошенничестве. Злоумышленник предложил за взятку решить вопрос с пребыванием на службе своего начальника, сообщили 24 сентября в Нальчикском гарнизонном военном суде.

Вышестоящий по должности опасался своего досрочного увольнения в запас, а подчиненный предложил уладить этот вопрос за «благодарность». В 2019 году он получил у начальника сначала 500 тыс. рублей, а затем 250 тыс. рублей и еще 15 тыс. рублей. Между тем в действительности злоумышленник не имел полномочий решать вопросы, связанные с прохождением офицерами военной службы. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Суд посчитал, что подсудимый совершил тяжкое преступление против собственности, сформировав «мнение о наличии в Вооруженных Силах РФ отлаженной коррупционной системы как единственного способа разрешения вопросов, связанных с прохождением военной службы». Виновному назначено наказание в виде лишения свободы, также с него в доход государства взысканы 765 тыс. рублей, полученные в качестве взятки.