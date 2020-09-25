Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Почти 522 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье с начала пандемии. По данным на утро 25 сентября, в регионе зарегистрировано 15 тыс. 345 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

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За прошедшие сутки на Ставрополье инфекцию выявили у 146 человек. Отметим, что с начала текущего месяца данный показатель не опускался ниже 120, а с 19 сентября в крае ежедневно фиксируется не менее 140 фактов заражения.

Выздоровели на Ставрополье к настоящему времени 10 тыс. 836 человек (+143 за сутки), или около 70,6% заразившихся. Накануне в регионе умерли трое пациентов с коронавирусом, а общее число случаев летального исхода в крае достигло 305.