Сеул, , 08:56 — REGNUM Представители министерства здравоохранения Южной Кореи вручили подарки гражданам страны, чей возраст в текущем году превысил 100 лет. Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, подарки были вручены 1762 долгожителям в преддверии Дня пожилого человека, который отмечают в стране 2 октября. В качестве подарка им были вручены традиционные трости Чхонрёчжан, символизирующие долголетия, а также поздравительные открытки от президентской четы.

Известно, что подобная церемония вручения подарков представителями министерства проводится с 1993 года.

По состоянию на август текущего года, в стране проживали 21 411 человек в возрасте старше 100 лет, из них 5 203 мужчины и 16 208 женщин.