Прага, , 08:57 — REGNUM Свыше 400 учителей в Чехии заразились коронавирусной инфекцией с начала сентября. Об этом 25 сентября рассказал директор Института медицинской информации и статистики минздрава Чехии Ладислав Душек.

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"Учителя — это новые шахтеры», — приводит его слова чешский портал Blesk.

Также Душек рассказал, что при этом в наибольшей степени коронавирусом в Чехии заражались административные работники, инженеры, безработные и самозанятые граждане.

При этом он отметил, что в последнее время в стране значительно выросло количество инфицированных медицинских работников и в настоящее время в стране 259 врачей и 433 медицинские сестры заразились SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время общее число выявленных на территории Чехии подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 58 734.