Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ 27 сентября проведет онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры», сообщается на портале мэра столицы.

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Участие в онлайн-фестивале по выбору карьеры могут принять школьники и студенты. Мероприятие поможет учащимся выявить склонности к профессиям.

Фестиваль будет состоять из двух тематических блоков. Первый посвятят выбору профессий, второй — знакомству с перспективными специальностями. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные программы в столичном комплексе «Техноград» прошли более 420 тысяч человек.

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