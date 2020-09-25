София, , 08:44 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Болгарии выявили 290 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за последние два месяца. Об этом 25 сентября сообщает минздрав страны.

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Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 19 573.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в Болгарии от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 785.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 14 013 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 32 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.