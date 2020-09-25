Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом — общее число случаев достигло 107 590, сообщили 25 сентября в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки зарегистрировали 231 случай пневмонии, а общее число случаев достигло 31 991, скончались 347 пациентов с пневмонией. Среди пациентов с коронавирусом скончались 1715 человек, выздоровели — 102 360.

По состоянию на 25 сентября лечение от коронавируса продолжают получать 3515 человек, среди которых 40 детей. В инфекционных стационарах получают лечение 1804 пациента, амбулаторно — 1711.

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