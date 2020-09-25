Москва, , 08:41 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября обратился к старшему поколению жителей Москвы.

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"К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — написал мэр в личном блоге.

Собянин попросил старшее поколение жителей столицы с 28 сентября постараться и «уберечь себя от риска заболевания».

В частности, мэр столицы рекомендовал москвичам в возрасте 65+ без особой необходимости не выходить из дома и временно отказаться от контактов с родственниками, поручить ежедневные покупки более молодым членам семьи. Работающим пенсионерам Собянин советует перейти на дистанционный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве суточный показатель выявленных случаев заражения коронавирусом превысил 1 тысячу.

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