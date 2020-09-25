Майкоп, , 08:56 — REGNUM Первая партия отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» поступила в Адыгею. Вакцинацию в регионе начали с медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

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«Мы получили первую партию вакцины «Спутник V», пока 42 дозы. Вакцинацию начали с медработников, работающих на «передовой» борьбы с инфекцией, которые не болели новой коронавирусной инфекцией и не имеют антител», — цитирует Меретукова ТАСС.

Министр добавил, что уже сделал прививку от гриппа и намерен вакцинироваться против коронавируса.

По информации минздрава Адыгеи, по состоянию на 10:00 24 сентября в республике зарегистрировано более 3,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в регионе почти 3,4 тыс. носителей инфекции, 31 пациент с COVID-19 скончался.