Москва, 25 сентября 2020, 08:36 — REGNUM В Москве из-за роста числа заражения коронавирусом вводятся ограничительные меры. Соответствующий 25 сентября указ подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.
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В 28 сентября всем горожанам при посещении общественных мест надо обязательно надевать маски и перчатки. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями Собянин попросил с 28 сентября оставаться дома и временно отказаться от общения с родственниками. Работающих пенсионеров просят перейти на «дистанционку» или взять отпуск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин заявлял, что будет применяться минимум карантинных мер в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
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