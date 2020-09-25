Петропавловск-Камчатский, , 08:35 — REGNUM 270 семей в 2020 году переедут из сейсмоопасных домов на Камчатке. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По сообщению пресс-службы ведомства, правительство РФ направило в регион 180 млн рублей на проведение мер по улучшению устойчивости жилых домов в текущем году. На эти средства будет завершено строительство двух домов на 270 квартир.

Планируется, что дома будут сданы уже в текущем году. Таким образом, будет обеспечена реализация программы по переселению граждан. Всего 270 семей получат ключи от нового новых.

Ранее сообщалось о том, 27 августа текущего года на заседания правительства РФ было принято решение выдать из резервного фонда бюджетные ассигнования для реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ». На Камчатку было дополнительно направлено 180 млн рублей на эти мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал главу Камчатки решить вопрос с аварийным жильём