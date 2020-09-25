Дербент, Дагестан, , 08:34 — REGNUM Воспитательнице детского сада в дагестанском городе Дербенте, которая уложила ребенка спать на полу, объявлен выговор. Она также пройдет проверку на профессиональную пригодность, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Хизри Абакаров.

Ранее одна из жительниц Дербента сообщила в социальных сетях, что придя за своим ребенком в детский сад №23, она обнаружила его спящим на кафеле в коридоре. На инцидент отреагировали в мэрии города: на место выехало руководство управления образования Дербента.

«Факты, изложенные в публикации [матери ребенка], частично подтвердились. Воспитателю за недобросовестное исполнение возложенных на нее трудовых обязанностей объявлен строгий выговор с занесением в личное дело», — написал Абакаров.

Сотрудница детского сада также временно отстранена от исполнения обязанностей до прохождения комиссии на профессиональную пригодность.