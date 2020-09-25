Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Sony начала рассылать пользователям США предложения сделать предзаказ консоли PlayStation 5. Об этом 25 сентября сообщил на своей Twitter-странице известный пользователь соцсети Wario64.

В письмах компания предложила разместить соответствующий заказ на своём сайте. Стоит отметить, что пока не известно, когда именно продавцы в США начнут принимать предзаказы, ожидается, что сегодня, 25 сентября 2020 года, с соответствующим объявлением выступит магазин GameStop.

https://twitter.com/Wario64/status/1309222610274672640

Напомним, старт продаж PlayStation 5 в России запланирован на 19 ноября 2020 года. В США и ряде других стран консоль начнут продавать 12 ноября 2020.

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