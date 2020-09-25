Махачкала, , 08:29 — REGNUM Сотрудники Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Дагестана заподозрены в хищении имущества почти на 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году РТПЦ закупило 332 единицы компьютерных комплектующих с гарантийным сроком эксплуатации на общую сумму более 5 млн рублей. Однако в декабре того же года в помещениях предприятия в ходе проверки было обнаружено только 11 единиц этой техники на 132 тыс. рублей.

Предполагается, что остальную часть компьютерных комплектующих стоимостью более 4,8 млн рублей должностные лица РТПЦ забрали себе. В этой связи возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».