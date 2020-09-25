Кутаиси, Грузия, , 08:27 — REGNUM Сотрудники родильного дома в грузинском городе Кутаиси 24 сентября вышли на акцию протеста в связи с переоборудованием медучреждения в «ковидный» госпиталь. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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Медики сообщили журналистам, что пациентов из роддома переводят в другие учреждения, а персонал остался без работы. Заведующая сказала им, что решение нельзя отменить, а протесты бесполезны.

«Нам сказали, что желающие могут остаться и работать, но как вы представляете себе гинеколога, работающего в качестве эпидемиолога? Если наше требование не будет удовлетворено, мы продолжим акции», — сказали протестующие журналистам.

Как сообщили медики, роддом не предназначен для лечения пациентов с COVID-19 и не оборудован должным образом.

Стоит отметить, что по данным минздрава Грузии, в стране на 23 сентября оставалось 715 свободных мест в центрах для лечения пациентов с COVID-19. По данным на 24 сентября, за сутки было выявлено 259 новых носителей коронавируса.

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