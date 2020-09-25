Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Совет по вопросам защиты животных планируют создать в Нур-Султане. Об этом 25 сентября заявил заместитель главы города Нурлан Солтанбеков на встрече с представителями зоозащитных организаций, сообщили в пресс-службе администрации Нур-Султана.

В совет войдут зоозащитники, общественные деятели, сотрудники ветеринарной службы, ученые, преподаватели сельскохозяйственных вузов и практики-ветеринары. Отмечается, что совет будет работать при городском акимате (администрации).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане предложили ужесточить ответственность за живодерство

Читайте развитие сюжета: В Приамурье возбудили дело после убийства краснокнижного амурского тигра