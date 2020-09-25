Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM В Свердловской области бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплёву предъявлено обвинение в даче взятки. Об этом сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело по факту коррупции бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова расследует главное следственное управление. Следователи полагают, что в 2015 году Коноплёв передал полицейскому 7,5 млн рублей. Деньги якобы поступили ему через посредников. Взамен от него якобы ожидали помощи в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Трифонов был задержан и арестован на прошлой неделе в Москве. А О задержании и аресте Коноплёва стало известно на этой неделе. Обоим предъявлено обвинение. А в банке заявили журналистам, что банкир не работает у них с 2015 года.

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